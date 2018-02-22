İstanbul'da uyuşturucu baskını: 15 gözaltı

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ‘torbacı’ olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

ZEHİR TACİRLERİNE GEÇİT YOK

Yapılan çalışmalar kapsamında önceki gün ilçede 15 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 7’si kadın 15 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

ELE GEÇİRİLENLER

Tespit edilen adreslerde dedektör ve köpekler yardımıyla yapılan aramalarda 12 kilo 645 gram bonzai, bir miktar uyuşturucu hap, 2 pompalı tüfek, 2 tabanca ve bu silahlara ait mermilerle bonzai yapımında kullanılan sentetik madde ele geçirildi.

Tespit edilen adreslerde düzenlenen operasyon anları polis kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.