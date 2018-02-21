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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 200 kilo skunk ele geçirildi

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, piyasa değeri 10 milyon lira olan 200 kilo skunk ele geçirilirken gözaltına alınan zanlılar tutuklandı.

DHA | 21.02.2018 - 11:45..
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İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece’de 14 Şubat’ta uyuşturucu madde sattığını belirlediği şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Polis ekipleri bir ev ve arabada yaptığı operasyonda 200 kilo skunk ele geçirdi.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 200 kilo skunk ele geçirildi

İKİ ZANLI TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında Kosova uyruklu D.R. ve Arnavut uyruklu J.A. gözaltına alındı. Vatan Caddesi’ndeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 2 şüpheli sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 200 kilo skunk ele geçirildi

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON LİRA

Emniyet kaynakları, ‘Skunk’ isimli uyuşturucunun laboratuvar ortamında hint kenevirinin genetiğini değiştirerek üretildiğini belirtti. Ele geçirilen uyuşturucu madenin piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon lira olduğu öğrenildi.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 200 kilo skunk ele geçirildi

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