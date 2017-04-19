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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Avcılar'da polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldı.

19.04.2017 - 07:49
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, polis helikopteri ve özel harekat polislerinin desteğiyle ilçede 12 adreste 13 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon yürütüyor.

"Torbacı" olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik operasyonda, önceden belirlenen adreslerde detaylı arama yapıldı.

Şüphelilerin gözaltına alındığı operasyonda, çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucuların yanı sıra silah ve mermi ele geçirildi.

Polis ekiplerinin operasyon kapsamındaki aramaları sürüyor.

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