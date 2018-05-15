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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Harbiye’de narkotimlerinin uzun süredir peşinde olduğu ’Arap gece kulüplerinin torbacısı’ olarak bilinen zanlı ile birlikte 4 kişi yakalandı.

İHA | 15.05.2018 - 09:30..
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İstanbul’da başarılı operasyonlara imza atan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği narkotimleri, uzun süredir peşinde olduğu ve genellikle Arapların gittiği gece kulüplerinde torbacılık yaptığı öğrenilen Suriye uyruklu Adel O.’nun Şişli Harbiye’de bir dairede olduğunu belirledi.

FAS UYRUKLU KADINLAR GÖZALTINA ALINDI

Ekipler günler süren fiziki ve teknik takip sonucu hazırlıklarını tamamlamasının ardından operasyon için düğmeye bastı. Harekete geçen ekipler, geçtiğimiz Perşembe günü saat 08.30 sıralarında Harbiye Çayırı Sokak üzerindeki bir binanın bodrum katına baskın düzenledi. Baskında aranan şahsı kıskıvrak yakalayan tim, evdeki diğer Fas uyruklu 3 şüpheli kadını da gözaltına aldı. Operasyon anı ise polis kamerasına saniye saniye yansıdı.

UYUŞTURUCU HAPLAR DUVARIN İÇİNDEN ÇIKTI

Şüphelilerin gözaltına alınmasının ardından arama yapan ekipler, dairenin her yanını didik didik kontrol etti. Evin yatak odasında yapılan aramada duvarın oyulduğunu gören tim, içerisine baktığında poşet içerisinde çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirdi.

Aramalara devam eden ekipler, uyuşturucuyu satışa hazır hale getirmek için kullanılan vakum ve plastik ambalaj makinesi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen çok miktarda paraya da el koydu.

Gözaltına alınan şahıslar götürüldükleri şubede ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden torbacı Adel O. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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