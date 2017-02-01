İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 90 gözaltı

İstanbul Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde Gaziosmanpaşa’ya bağlı Sarıgöl ve Bursa Mahallesi’nde 100 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

GENİŞ ÇAPLI OPERASYONDA ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Terörle Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda, 90 şüpheli gözaltına alınırken, yaklaşık 50 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 33 kilo 230 gram esrar, 4 kilo 957 gram bonzai, 103 ecstacy hap, 104 gram eroin, 2 tabanca, 1 pompalı tüfek, 43 mermi, 9 bin 20 lira para, 100 liralık sahte banknot ve 1 hassas terazi ele geçirildi.