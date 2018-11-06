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İstanbul'da uyuşturucuya darbe

İstanbul Beykoz'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla evini esrar serasına dönüştüren uyuşturucu taciri gözaltına alındı.

İHA | 06.11.2018 - 01:54..
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Toplam değeri 3 milyon lira olan saksılar içinde 100 kilogram Hint keneviri ve 80 kilogram kimyasal madde ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beykoz’da 2 katlı bir evde Hint keneviri yetiştirildiği ihbarını aldı. 2 Haftalık süren teknik takip sonrası ekipler, operasyon için düğmeye bastı.

İstanbul'da uyuşturucuya darbe

İstanbul'da uyuşturucuya darbe VİDEO


ÖZEL SİSTEM KURULMUŞ

Polis ekipleri, evde yaptıkları aramada esrar serasına dönüştürülmüş özel odayla karşılaştı. Kenevirin yetiştirilmesi için gerekli teçhizatlarla donatılan odada otomatik sulama, otomatik iklimlendirme ve havalandırma sistemi oluşturulduğu tespit edildi.

Çok sayıda projektör ve fan cihazı yerleştirilen odada iklimlendirme yapıldığı, elde edilen uyuşturucunun da burada kurutulduğu belirlendi. Evde yapılan aramada saksılar içerisine ekim yapılmış piyasa değeri 2 milyon lira olan 100 kilogram Hint keneviri ve yaklaşık değeri 1 milyon lira olan uyuşturucu madde imalatında kullanılan 80 litre kimyasal madde ile hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İstanbul'da uyuşturucuya darbe

İstanbul'da uyuşturucuya darbe

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