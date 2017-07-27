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İstanbul'da vapur seferlerine sis engeli

Kent genelinde etkili olan yoğun sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

27.07.2017 - 07:22
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İstanbul’da saat 03.00'ten itibaren Boğaz'da ve bazı bölgelerde etkili olan sis nedeniyle ulaşımda bazı aksamalar yaşandı. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler güçlükle ilerleyebildi.

Yoğunlaşan sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de neredeyse görünmez hale geldi.

İPTAL EDİLEN SEFERLER

Olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 06.00’dan itibaren Üsküdar-Beşiktaş, Üsküdar- Eminönü, Üsküdar-Karaköy, Üsküdar-Haliç, Kadıköy- Karaköy, Kadıköy-Eminönü, Kadıköy-Beşiktaş, Beşiktaş-Adalar vapur seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.

MARMARAY DOLDU

İptal edilen vapur seferleri nedeniyle Marmaray'ı kullanmaya yönelen yolcular, yoğunluk oluşturdu.

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