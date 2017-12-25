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İstanbul'da vatozlar karaya vurdu

Bostancı sahilinde vatoz ve çok sayıda deniz canlısı karaya vurdu.

DHA | 25.12.2017 - 09:10..
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Bostancı sahilinden Kartal sahili boyunca sabah yürüyüşe çıkan vatandaşlar, şok bir manzarayla karşılaştı. Balıkçılar vatoz ve çok sayıda farklı deniz canlısının karaya vurduğunu gördü. Durumu şaşkınlıkla izleyen vatandaşlar, bu anları cep telefonuyla kaydetti.

İstanbul'da vatozlar karaya vurdu

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri bölgeye gelerek inceleme yaptı.

"ŞOKUN VERDİĞİ SONUÇ DİYE TAHMİN EDİYORUM"

Prof. Dr. Yelda Aktan, "Öncesinde bir bilimsel çalışma yapmadık ama muhtemelen birkaç gündür devam eden soğuk hava şartları, yağmurlar, balıkçıların dediğine göre su da geriye çekilme varmış; muhtemelen tabakalar arasında ani değişim meydana geldi. Balıklar şoka girerek daha sakin, daha ılık ve sıcak bölgeleri tercih etmeye başladılar. Şokun verdiği sonuç diye tahmin ediyorum. Oksijen muhtemelen doygunluk seviyesindedir; ama tabi ölçüm yapıp bakmak lazım. Genelde ilk bakışta söyleyebileceklerim bunlar." dedi.

İstanbul'da vatozlar karaya vurdu VİDEO

"ANALİZ YAPIP BAKMAK LAZIM"

"Bazı balıkçılar balıkları toplamışlar. Bu balıkların yenmesinde herhangi bir sıkıntı olur mu?" şeklinde soruya Aktan, "Önce bir bakmak lazım, neden acaba bu halde diye. Mesela toksik bir türden kaynaklı olabilir, onların etkisiyle de olabilir. Analiz yapıp bakmak lazım" diye cevap verdi.

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