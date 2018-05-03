İstanbul'da yabancı iş adamına silahlı saldırı

Ulus'ta yabancı uyruklu ünlü iş adamı R.K’ye kimliği belirsiz 3 zanlı tarafından silah saldırı düzenlendi.
KORUMA MÜDÜRÜ FARK ETTİ
Saldırıda iş adamı yara almazken, koruma müdürü olduğu belirlenen Cemil Fidan tarafından fark edilen zanlılar engellendi. R.K ise güvenli şekilde olay yerinden uzaklaştırıldı.
"KARŞILIK VERİNCE KAÇTILAR"
Öte yandan araçta hasar meydana gelirken zanlıların geldiği araçla geri kaçtıkları belirlendi. Olay yeri görgü tanıkları “Yanındaki sivil arkadaş korumasıymış. Karşılık verince onlar da kaçtılar” ifadesinde bulundu.