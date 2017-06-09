İstanbul'da yağış yarın sabaha kadar sürecek

Güne yağışla başlayan İstanbul’da, tedbiri elden bırakmayan vatandaşlar yağmurlukları ve şemsiyeleriyle dışarı çıkarken, yağmura dışarıda yakalananlar ise otobüs durakları, simitçi şemsiyeleri, apartman girişi gibi kapalı yerlere sığındı.

YAĞIŞ YARIN SABAHA KADAR ARALIKLARLA SÜRECEK

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşların zor anlar yaşadığı görüldü. Yağış nedeniyle bazı yollarda da su birikintileri oluştu. Meteoroloji verilerine göre yağışlar yarın Sabah saatlerine kadar aralıklarla devam edecek.

AKOM UYARDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbulluları sosyal medyadan uyararak, "Bugün çok bulutlu, bölge genelinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklar 3 ila 5 derece azalacak" mesajını paylaştı.