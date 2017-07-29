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İstanbul'da yağışın faturası 1.2 milyar lirayı bulabilir

İstanbul'da 20 dakikada hayatı felç eden yağışın 1.2 milyar liralık zarara neden olabileceği öngörülüyor.

29.07.2017 - 10:59
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İstanbul'da geçtiğimiz günlerde yağan yağmur birçok aracın, evin ve sokakların zarar görmesine neden olmuş ve yağmur sonrasında ortaya talihsiz görüntüler çıkmıştı.

İstanbul'da yağışın faturası 1.2 milyar lirayı bulabilir

EKONOMİK OLARAK FATURASI AĞIR OLACAK

Habertürk'ten Sefer Yüksel'in haberine göre; İstanbul'da önceki akşam 20 dakika süren şiddetli dolu yağışı ve fırtına hayatı felç ederken, afetin ekonomik faturasının da ağır olacağı belirtiliyor.

HASAR 1,2 MİLYAR LİRAYA BULACAK

Önceki günkü kâbusun faturasının 10 gün önce yaşanan sel felaketine göre çok daha ağır olduğunu ifade eden sigortacılar, şiddetli dolunun ve fırtınanın ekonomik hasarının 1.2 milyar TL'yi bulacağını söylüyor.

10 gün önceki felakette sadece aşırı yağış olduğunu ve hasarın ağırlıklı olarak zemin ve giriş katları su basması nedeniyle oluştuğunu belirten sigortacılar, perşembe akşamı büyük ebatlarda dolu yağmasının ve şiddetli fırtına olmasının bir öncekine göre oluşan hasarın katlanmasına neden olduğunu belirtiyor.

İstanbul'da yağan dolu yıktı geçti VİDEO

İstanbul'da yağışın faturası 1.2 milyar lirayı bulabilir

ÖNCEKİNE GÖRE 3-4 KAT DAHA FAZLA HASAR OLUŞTU

Dolunun net faturasının çıkmasının birkaç ayı alabileceğini ifade eden sigortacılar, buna karşın 10 gün önceki sel felaketine kıyasla hasarın 3-4 kat fazla olacağını belirtiyor. 10 gün önceki sel felaketinde yaklaşık 350 milyon TL civarında bir hasar olduğu bilgisini veren sigortacılar, önceki günkü felakette hasarın bu kadar büyük olmasının nedenin ise çok sayıda işyerinin büyük hasarlar görmesi olduğunu kaydediyor.

İstanbul'da yağışın faturası 1.2 milyar lirayı bulabilir

BORSADA SİGORTA ENDEKSİ DÜŞTÜ

Dolu felaketi, Borsa İstanbul'da işlem gören sigorta şirketlerini de vurdu. Haftanın son işlem gününde Borsa İstanbul'daki Sigorta Endeksi yüzde 2.5 düştü. Bloomberg'in haberine göre 15 Haziran'dan bu yana ise Anadolu Sigorta'nın piyasa değeri yüzde 6.8, Ak Sigorta'nınki ise yüzde 7.5 değer kaybetti.

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