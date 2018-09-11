İstanbul'da yağışlar hafta sonuna kadar devam edecek

Eylül ayına girilmesiyle hava sıcaklıkları düşmeye başladı.

Temmuz ve ağustos aylarında sıcaklıklardan bunalan İstanbullular, eylül ayında da yoğun yağışlarla karşı karşıya.

BATTANİYELER ÇIKTI

İstanbul'u etkisi altına alan yağışlar, yer yer doluya dönüştü.

Araçlarının hasar görmemesini isteyen vatandaşlar çareyi yine battaniye ve kartonlarda buldu.

ALT GEÇİDİ SU BASTI

İstanbul'da öğle saatlerinde bastıran şiddetli yağmur, Hadımköy'de alt geçidin suyla dolmasına neden oldu.

3 ARAÇ MAHSUR KALDI

Su birikintisinde 3 araç mahsur kaldı. Sürücüler, araçlarının üzerine çıkarak yardım bekledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı.

Alt geçitte mahsur kalan vatandaşları itfaiye botlarla kurtardı VİDEO

BOT İLE KURTARILDILAR

Mahsur kalanlar bot ile kurtarıldı. Araçlardan ikisi de halatla çekilerek sudan çıkarıldı. Suya tamamen gömülen bir araç için ise vinç çağrıldı.

Hadımköy'de araçlar alt geçitte mahsur kaldı VİDEO

HAFTA SONU GÜNEŞ AÇACAK

Peki yağışlar ne kadar devam edecek?

Sorunun cevabını Meteoroloji Genel Müdürlüğü verdi.

Meteoroloji'nin İstanbul için yaptığı 5 günlük hava tahminine göre; yağışlar hafta sonu etkisini yitirecek.

Cuma günü akşam saatlerine kadar yağışların aralıklarla etkisini göstermeye devam edeceği belirtildi.

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