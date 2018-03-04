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İstanbul’da yağmur etkili oluyor

Kent genelinde sabah saatlerinden itibaren yer yer etkili olmaya başlayan sağanak nedeniyle vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

AA | 04.03.2018 - 11:28..
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İstanbul’da yağmur etkili oluyor

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin edilen kentte, rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

UYARI YAPILDI

Vatandaşlara özellikle yağışın kuvvetli olması beklenen İstanbul, Yalova ve Kocaeli'de yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksama gibi sorunlara karşı dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulunuldu.

İstanbul’da yağmur etkili oluyor

İstanbul’da yağmur etkili oluyor ViDEO

Ayrıca, kentte etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle de çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba, doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı da dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İşte 5 günlük hava durumu;

İstanbul’da yağmur etkili oluyor

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