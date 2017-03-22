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İstanbul'da yan bakma cinayetleri: 4 zanlı yakalandı

Yan bakma yüzünden çıkan tartışmada 2 kişiyi silahla öldüren 4 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

22.03.2017 - 13:38
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Gaziosmanpaşa'da meydana gelen olayda sokak ortasında iki grup arasında silahların kullanıldığı bir kavga yaşanmıştı.

2 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Kavgada Cesur Yıldız ile Emre Aksel adlı gençler vurularak hayatlarını kaybetmişti.

İstanbul'da yan bakma cinayetleri: 4 zanlı yakalandı

YAN BAKMA YÜZÜNDEN KAVGA ÇIKTI

Olaydan sonra Asayiş şube müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada olayın "Yan baktın" tartışmasından kaynaklandığı ortaya çıktı. Polis, olayı Serhat S.(25) adlı gencin yanındaki üç kişi ile birlikte gerçekleştirdiğini tespit etti. Bunun üzerine şüpheli ve suç ortaklarını yakalamak için operasyon başlatıldı.

İstanbul'da yan bakma cinayetleri: 4 zanlı yakalandı

4 GÖZALTI

Gaziosmanpaşa'da 20 Mart 2017 tarihinde yapılan operasyonda olaya karışan aralarında Serhat S.'nin de bulunduğu  4 kişiyi gözaltına aldı. Yaşı 18 yaşından küçük şüpheli L.E., Çocuk Şube Müdürlüğünde gönderildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ile bir av tüfeği ele geçirildi.

İstanbul'da yan bakma cinayetleri: 4 zanlı yakalandı

SABIKALARI KABARIK

Şüphelilerden Serhat S.'nin ruhsatsız silah bulundurmak, yaralama, uyuşturucu madde kullanmak ve tehditten, Göksel T'nin (21) uyuşturucu kullanmak ve yaralamadan Berke E'nin ise motosiklet hırsızlığı ve uyuşturucu kullanmaktan suç kaydı bulunduğu öğrenildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Gaziosmanpaşa Adliyesine sevk edildi.

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