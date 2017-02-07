taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
87.358
USD
3,6825
EURO
3,9606
ALTIN
146,20
PETR
55,8200

İstanbul’da yan bakma kavgası: 2 yaralı

Bahçelievler'de bir kıraathanede yan bakma nedeniyle başlayan tartışmada 2 kişi silahla yaralandı.

07.02.2017 - 00:46
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Bahçelievler Mimar Caddesi üzerinde bulunan bir kıraaathanede, dört kişi içeride oyun oynayan kişilerle ’yan bakma’ meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Şahıslardan biri yanında bulunan silahı ateşleyerek oyun oynayan İlyas B. ve Zeynel A.’yı ayaklarından vurdu.

İstanbul’da yan bakma kavgası: 2 yaralı

Şahıslar daha sonra olay yerinden kaçarken çevrede bulunan vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de kıraathane içinde inceleme yaparak kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trounlarına yaptığı maketlerle dünyaya açıldı

Trounlarına yaptığı maketlerle dünyaya açıldı

19
ABD'li şirketlerden Trump'ın vize yasağına karşı girişim

ABD'li şirketlerden Trump'ın vize yasağına karşı girişim

0
İstanbul’da yan bakma kavgası: 2 yaralı

İstanbul’da yan bakma kavgası: 2 yaralı

0
Bisikletle uyuşturucu satarken yakalandı

Bisikletle uyuşturucu satarken yakalandı

0
ABD'de mahkemeden Google'a e-postalara erişim kararı

ABD'de mahkemeden Google'a e-postalara erişim kararı

0
Düzce'de fabrika yangını

Düzce'de fabrika yangını

0
Kuş avlarken kendini vurdu

Kuş avlarken kendini vurdu

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM