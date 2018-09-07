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İstanbul'da yanan aracı damacana ile söndürdüler

İstanbul Eyüpsultan'da seyir halindeki hafif ticari aracın motor kısmında çıkan yangın, çevredeki vatandaşlar tarafından damacana sularla söndürüldü.

İHA | 07.09.2018 - 01:35..
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İrfan Kopuz idaresindeki 34 TZ 0442 plakalı hafif ticari araçta TEM otoyolu Edirne istikametinde seyir halindeyken aracın motor kısmında yangın çıktı. Dumanları fark eden Kopuz, aracı kenara çekerek yanında bulunan çocuğuyla birlikte dışarı çıktı.

İstanbul'da yanan aracı damacana ile söndürdüler



YANGINA DAMACANALI MÜDAHALE

Aracında bulunan yangın söndürme tüpü ile alevlere müdahale etmek isteyen İrfan Kopuz, başarılı olamadı.

Bu sırada o yöne ilerleyen ve içerisinde su damacanaları olan başka bir araç sürücüsü yangını görerek yardıma koştu. Şoförün yangın tüpleriyle alevleri söndüremediğini gören su satıcısı, aracına dönerek içi su dolu damacanaları aldı.

Vatandaşların da yardımıyla damacanalardaki sular boşaltılarak yanan araca müdahale edildi.

İstanbul'da yanan aracı damacana ile söndürdüler VİDEO


İstanbul'da yanan aracı damacana ile söndürdüler


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