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İstanbul'da yapımına başlana karayolu tünelinin güzergahı

Maçka'da yapımına başlanan karayolu tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Karadeniz'de sahilinde bulunan Kumköy koyuna kadar uzanıyor.

27.01.2017 - 18:18
  1. Haberler
  2. Emlak

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KUMKÖY'E KADAR UZANIYOR

İBB, 2015 yılı Faaliyet Raporu sunumunda bu hattaki tünelleri sıralayarak Ayazağa-Çayırbaşı ve Sarıyer-Zekeriyaköy Tünellerini de yapmaya başlayacaklarını açıklanmıştı. Etüt çalışmaları devam eden projeye göre Beşiktaş'tan Sarıyer'e kadar aralıklı olarak yerüstünden de ilerleyen tünel hattı, Maden bölgesinden yeniden yer altına girerek Zekeriyaköy'ün altından geçiyor ve 3. Köprü'yle birleşerek yer üstüne çıkıyor. Hatta Karadeniz sahilinde yer alan Kumköy koyuna da çıkış veriliyor.

PROJENİN İLK AYAĞI MAÇKA PARKI

Maçka Parkı'nın stadyuma bakan giriş kapısı çalışmaların başlaması için çitlerle kapatıldı. Projeye göre bu noktada yer altına giren yol, Bayıldım Caddesi'nin hizasınca ilerleyerek, Balmumcu'ya uzanacak. Yaklaşık 7,5 kilometre uzunluğunda olacak bu tünelden 15 Temmuz Şehitleri köprüsüne çıkış verilecek. Öte yandan bu tünelin, Taksim Meydanı'nda yer altındaki tünellerle birleştirilmesi öngörülüyor.

TÜNELLER ARD ARDA DİZİLECEK

Levazım'dan başlayacak bir diğer tünel ise Cendere yolu Ayazağa'dan Baltalimanı'na oradan da Çayırbaşı'na kadar uzanacak. Böylece Beşiktaş'tan Sarıyer'e zaman zaman yer üstünden olmak üzere kesintisiz ulaşım sağlanacak.

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