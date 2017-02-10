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İstanbul'da yarın kar yağışı bekleniyor

İstanbul'da hava sıcaklıkları düşüyor. Yarından itibaren başlayacak olan kar yağışı salı gününe kadar sürecek.

10.02.2017 - 10:19
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İstanbul'da yarın kar yağışı bekleniyor

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İstanbul'da havanın bugün parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların ise 4 derece birden düşeceği bildirildi. Hafta sonu kentte kar yağışı etkili olacak.

SİBİRYA SOĞUKLARI GELİYOR

Öte yandan AKOM'un uyarısına göre, yurdumuz Sibirya üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girerken, 11 Şubat Cumartesi (yarın) akşamı ile 15 Şubat Çarşamba günleri arasında İstanbul'da soğuk hava, fırtına, buzlanma ve kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da yarın kar yağışı bekleniyor

ÜLKE GENELİNDE YAĞIŞLAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Güney ve İç Ege, Doğu Karadeniz kıyıları, Burdur, Antalya'nın batısı, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Kayseri, Erzurum, Kars, Ardahan, Ordu ve Samsun'un doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda hafif kar, yağış alan diğer yerlerde aralıklı hafif yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.

BUZLANMA VE DON

Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerimizde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU;

İstanbul'da yarın kar yağışı bekleniyor

İstanbul'da yarın kar yağışı bekleniyor

İstanbul'da yarın kar yağışı bekleniyor

İstanbul'da yarın kar yağışı bekleniyor

İstanbul'da yarın kar yağışı bekleniyor

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