İstanbul'da yaşayan beyaz yakalıların tercihi değişiyor

"Mahallem İstanbul Projesi"ne göre, yüksek eğitime sahip beyaz yakalılar yoğunlukta oldukları Kadıköy, Üsküdar, Fatih, Şişli, Bakırköy, Beşiktaş, Beykoz ve Beyoğlu gibi ilçeler yerine son yıllarda Ümraniye, Pendik, Küçükçekmece, Maltepe, Esenyurt, Başakşehir, Sancaktepe ve Çekmeköy'ü tercih ediyor.

Mahallem İstanbul Projesi'nin sonuçlarına göre, son yıllardaki veriler incelendiğinde İstanbul’da nüfusu giderek artan mahallelerin başında Beylikdüzü’nden Adnan Kahveci ve Yakuplu, Küçükçekmece’den Atakent, Başakşehir’den Kayabaşı, Başakşehir Merkez ve Bahçeşehir 1. Kısım, Sancaktepe’den Fatih ve Abdurrahmangazi, Esenyurt’tan Yeşilkent ve Tuzla’dan Aydınlı mahalleleri geliyor.

BEYAZ YAKALILARIN TERCİHİ DEĞİŞİYOR

Son 5 yılın verileri incelendiğinde, yüksek lisans ve doktora mezunu olan yüksek eğitimli nüfusun en fazla arttığı ilçeler Ümraniye, Pendik, Küçükçekmece, Maltepe, Esenyurt, Başakşehir, Sancaktepe ve Çekmeköy olurken, yüksek eğitimli nüfusu kaybetmeye başlayan ilçelerin başında Kadıköy, Üsküdar, Fatih, Şişli, Bakırköy, Beşiktaş, Beykoz ve Beyoğlu geliyor. Yüksek eğitime sahip beyaz yakalıların, yoğunlukta olduğu Kadıköy, Üsküdar, Fatih, Şişli, Bakırköy, Beşiktaş, Beykoz ve Beyoğlu gibi ilçeler yerine son yıllarda Ümraniye, Pendik, Küçükçekmece, Maltepe, Esenyurt, Başakşehir, Sancaktepe ve Çekmeköy’ü tercih ettiği gözleniyor.

Mahalleler açısından incelendiğinde ise Maltepe’den Zümrütevler, Cevizli, Başıbüyük, Küçükçekmece’den Atakent, Beylikdüzü’den Adnan Kahveci, Başakşehir’den Başakşehir Merkez, Sancaktepe’den Emek ve Ümraniye’den Tatlısu yüksek eğitimli nüfusun tercihinin yoğunlaştığı mahalleler oldu.

Yüksek eğitimli nüfusunu kaybetmeye başlayan mahallelerin başında ise Kadıköy’den Erenköy, Göztepe, Suadiye, Fenerbahçe, Şişli’den Fulya ve Teşvikiye, Beşiktaş’tan Etiler, Konaklar, Ulus, Bakırköy’den Ataköy 2-5-6. Kısım ve Yeşilköy, Üsküdar’dan Altunizade geliyor.