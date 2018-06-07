İstanbul'da yaz tatilinde 41 okul yapılacak

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, İstanbul'da 2 milyon 742 bin öğrencinin 2017-2018 eğitim öğretim yılının ikinci dönemini cuma günü tamamlayacağını söyledi. Ömer Faruk Yelkenci, yaz tatilinde 41 yeni okulu daha hayata geçireceklerini söyledi.

"OKULLARIN YAPIMI EYLÜL'DE BİTECEK"

İstanbul'da tekli eğitime geçebilmek için 9 bin 500 dersliğe daha ihtiyaç olduğunu dile getiren Ömer Faruk Yelkenci, "Okulumuz eylül ayında bitmiş olacak. 41 okulda bin 56 derslik olacak. İstanbul'a da eylül döneminde öğretmen ataması bekliyoruz. Büyük bakım ve onarımlarımızı yoğunlukla yazın yapıyoruz. Bunları yapacağız. Bu yıl İstanbul için ayrılan bütçede biraz düşüş oldu ama biz geçen sene ve önceki sene büyük oranda bakım onarımları gerçekleştirmiştik. Bu bütçenin bize yeterli olacağını düşünüyoruz. 2016-2015 eğitim öğretim yılında 325, geçen yıl da 275 okulumuzda büyük bakım oranım yapmıştık. Bu yıl da 200'e yakın okulda bakım onarım yapacağız" dedi.

"PROJELERİMİZ BÜYÜYEREK DEVAM ETTİ"

Yarın 162 bin öğretmenin de uzun bir maratonun ardından tatile gireceğini ifade eden Ömer faruk Yelkenci, "2017-2018 eğitim öğretim yılında çalışmalarımızı planladığımız şekilde tamamladık. Eğitim öğretim rutin şekilde işledi hem de projelerimiz sağlıklı şekilde tamamlandı. 2. yarı yılda özellikle İstanbul Öğretmen Akademileri, Harezmi Eğitim Modeli, Sözlük Özgürlüktür projelerimiz büyüyerek devam etti. Bunun yanında ihmal ve istismara karşı eğitimle ilgili bir çalışma yürütüyoruz, bir eğitim şekillendiriyoruz" diye konuştu.



