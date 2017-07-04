İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması

İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan koordinesinde gerçekleştirilen uygulamaya narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında olduğu emniyet mensupları katıldı.

HELİKOPTER DESTEKLİ OPERASYON

Avrupa Yakası'ndaki çalışmalar kapsamında şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı. Denetimlerde özellikle aranan kişiler, silah, bıçak, uyuşturucu taşıyan şüpheliler üzerinde duruldu.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya, polis helikopteriyle havadan destek verildi.

Fatih ilçesi Millet Caddesi'nde çalışma yapan ekipleri denetleyen Çalışkan, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Uygulama sırasında olumsuz bir durumun yaşanmadığını belirten Çalışkan, çalışmaların iyi sonuçlandığını söyledi.

Bu tür uygulamaların gerek hafta içi gerekse hafta sonu yapılabildiğini anlatan Çalışkan, "Ne zaman uygun olursa o zaman yaparız. Şu an Yeditepe Huzur Operasyonu var, ara sıra diğerleri var. Günler değişebilir." dedi.