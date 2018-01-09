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İstanbul'da Yeditepe Huzur denetimlerinin bilançosu

İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen 36'ıncı "Yeditepe Huzur Denetimi" kapsamında 107 kişi gözaltına alındı.

DHA | 09.01.2018 - 02:11..
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Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, İstanbul'da yapılan denetimler sonucunda 11 bin 996 kişi kimlik kontrolünden geçirilirken hakkında yakalama kararı bulunan 107 kişi gözaltına alındı.

Durdurulan araç ve kişilerin üzerinde yapılan aramada 4 silah, 4 kurusıkı tabanca, 54 gram ve 5 adet uyuşturucu hapı ele geçirildi.

İstanbul'da Yeditepe Huzur denetimlerinin bilançosu

İŞ YERLERİNDEKİ DENETİMLER

Denetlenen 355 işyerinden 26'sı hakkında adli ve idari işlem yapılırken yine denetlenen 3 bin 344 araçtan 81'ine işlem yapıldı.

Denetlemeler sonunda araç ve işyerlerine toplam 176 bin 964 lira para cezası uygulandı.

İstanbul'da Yeditepe Huzur denetimlerinin bilançosu

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