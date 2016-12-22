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İstanbul'da yeni metro hattı 7 ilçeyi bağlayacak

30 kilometrelik raylı sistem projesinin ön hazırlıkları için 10 Ocak tarihinde ihale yapılacak.

DHA | 22.12.2016 - 15:13
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  2. Projeler
İstanbul'da yeni metro hattı 7 ilçeyi bağlayacak

Küçükçekmece-Çatalca arasında yapılması planlanan ve Arnavutköy-Çatalca-Büyükçekmece-Esenyurt–Avcılar-Küçükçekmece-Başakşehir ilçelerinden geçeceği duyurulan 30 kilometrelik raylı sistem projesinin ön hazırlıkları için 10 Ocak tarihinde ihale düzenlenecek.

İstanbul'da yeni metro hattı 7 ilçeyi bağlayacak

7 İLÇE ARASINDAKİ HATTIN ROTASI ÇİZİLECEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün açık ihale usulü ile gerçekleştireceği ‘hizmet alım’ ihalesinde, projenin geçeceği Arnavutköy-Çatalca-Büyükçekmece-Esenyurt-Avcılar-Küçükçekmece-Başakşehir ilçelerinde çalışma yapılacak. 10 Ocak tarihinde düzenlenecek ihale ile 30 km’lik hattın güzergah araştırması yapılacak.

İstanbul'da yeni metro hattı 7 ilçeyi bağlayacak

FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARI 6 AY SÜRECEK

6 ay sürecek fizibilite çalışmaları doğrultusunda uygun güzergah belirlenerek, istasyon yerleri tespit edilecek ve buna ilişkin planlar hazırlanacak.

Planların onaylanmasının ardından, uluslararası ve kredili olarak ihaleye çıkarılmaya uygun olarak yapım ihalesi düzenlenecek. Teknik şartnamelerin hazırlanmasında bütün dünyadan teklif alabilme imkânı göz önünde tutulacak. Hat aşamalı olarak ihale edilebilecek.

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