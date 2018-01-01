İstanbul'da yılbaşı kutlamaları

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde 2018'e coşkuyla girildi. Caddeye gelenler davul zurna oynadı.

Yeni yıla girilmesinin ardından vatandaşlar dilek feneri yaktı. Kutlamalar nedeniyle cadde üzerinde yoğun trafik oluştu. Bazı sürücüler ise yeni yıla girerken araçtan inerek oyun havası çalıp cadde üzerinde oynadılar. Polis kutlamalar nedeniyle cadde üzerinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Bağdat Caddesi yeni yılı davul zurna ile karşıladı VİDEO

TAKSİM

Yılbaşı eğlencelerinin merkezi Taksim’de saatlerin 00.00’ı göstermesiyle binlerce vatandaş yeni yıla merhaba dedi.

Yılbaşı kutlamaları için Taksim Meydanı ve çevresini dolduran binlerce vatandaş, yeni yıla merhaba dedi. Saatlerin 00.00’ı göstermesiyle binlerce kişi yeni yıl coşkusunu birlikte yaşadı.

Geri sayımla birlikte vatandaşlardan kimileri dilek fenerleri uçururken, kimileri ise meşaleler yaktı. Şarkılar söyleyerek yeni yıla merhaba diyen binlerce vatandaş, renkli görüntüler oluşturdu.

Taksim'de vatandaşlar yeni yıla böyle girdi VİDEO

KURTULUŞ'TA GELENEK BOZULMADI

2018 yılına girerken en farklı yılbaşı kutlamalarından biri de Şişli Kurtuluş'ta yaşandı. Yıllardır devam eden geleneğin bu yılda bozulmadığı görüldü.

Yeni yıla girmeye sayılı dakikalar kala evlerinin pencerelerine çıkan Kurtuluş Mahallesi sakinleri ellerine aldıkları tencere, kepçe ve tavaları birbirlerine vurarak geri sayıma başladı. Kurtuluşlular saatler 00.00'ı gösterdiğinde ise camlardan şişe, bardak ve tabak fırlatarak 2018'e girdiler.

YILBAŞI KARŞITI BİLDİRİ DAĞITTILAR

İstanbul'un çeşitli semtlerinde bazı vatandaşlar, Noel yeni yıl kutlamalarına karı uyarıcı bildiriler dağıttı.

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde bir grup, yeni yılı kutlamak için caddede bulunan vatandaşlara Noel ve yılbaşı kutlamalarına karşı broşür dağıttı. Grup, vatandaşlara dağıttıkları broşürler hakkında bilgi verdi.

Broşür dağıtan bir kişi, "Noel gecesinin ve milli piyangonun tehlikeli olduğunu Allah’ın ayetleriyle, Peygamberimizin hadisleriyle anlatmaya çalışıyoruz. Teşekkür edenler var" dedi.

NİŞANTAŞI BU SENE BOŞ KALDI

Yılbaşı eğlencelerinin önemli merkezlerinden olan Nişantaşı süslemeleri ile ön plana çıktı. Semt meydanı boş kalsa da bazı vatandaşlar, ışıl ışıl sokaklarda bol bol fotoğraf çekilirken, araç trafiğine kapatılan Nişantaşı'nda yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde vatandaşların yeni yıl coşkusu havadan görüntülendi. İstanbul Boğazı'nın muhteşem manzarası eşliğinde yeni yıla giren vatandaşlar havai fişek gösterisini doyasıya seyretti. Yeni yılın ilk dakikalarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü renkli görüntülere sahne oldu. 2018'e saniyeler kala vatandaşlar dondurucu soğuğa aldırış etmeden araçlarından inerek 10'dan geri sayım yaptı. Sayımın ardından vatandaşlar boğazdaki havai fişek gösterilerini doyasıya seyretti. Muhteşem boğaz manzarası eşliğinde yeni yılı karşılayan vatandaşların coşkusu havadan görüntülendi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yılbaşı coşkusu havadan görüntülendi VİDEO