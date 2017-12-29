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İstanbul'da yılbaşı önlemleri

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy ve Kadıköy'e, 31 Aralık saat 08.00'den 1 Ocak saat 08.00'e kadar ağır tonajlı araçların girişini yasakladı.

AA | 29.12.2017 - 15:26..
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İstanbul'da yılbaşı önlemleri

Yurt genelinde yılbaşında vatandaşların güvenliğini sağlamak için çok ciddi güvenlik tedbirleri alınıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü de yılbaşı nedeniyle bir gün boyunca 7 ilçeye ağır tonajlı araçların girişinin yasaklandığını duyurdu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, il genelindeki yılbaşı önlemleri kapsamında Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy ve Kadıköy'de 31 Aralık saat 08.00'den 1 Ocak saat 08.00'e kadar kamyon, tır, beton mikseri ve bunlar gibi ağır tonajlı araçların girişi yasaklandı.

İstanbul'da yılbaşı önlemleri

Fotoğraf: Temsili

37 BİN POLİS GÖREVLİ OLACAK

Bu arada İstanbul'daki yılbaşı kutlamalarının merkezleri olan Beşiktaş, Şişli ve Taksim'de kutlamalar iptal edilmişti.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, 37 bin polis, 4 bine yakın jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin görevlerinin başında olacağını duyurmuştu.

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