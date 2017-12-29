İstanbul'da yılbaşı önlemleri

Yurt genelinde yılbaşında vatandaşların güvenliğini sağlamak için çok ciddi güvenlik tedbirleri alınıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü de yılbaşı nedeniyle bir gün boyunca 7 ilçeye ağır tonajlı araçların girişinin yasaklandığını duyurdu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, il genelindeki yılbaşı önlemleri kapsamında Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy ve Kadıköy'de 31 Aralık saat 08.00'den 1 Ocak saat 08.00'e kadar kamyon, tır, beton mikseri ve bunlar gibi ağır tonajlı araçların girişi yasaklandı.

37 BİN POLİS GÖREVLİ OLACAK

Bu arada İstanbul'daki yılbaşı kutlamalarının merkezleri olan Beşiktaş, Şişli ve Taksim'de kutlamalar iptal edilmişti.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, 37 bin polis, 4 bine yakın jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin görevlerinin başında olacağını duyurmuştu.