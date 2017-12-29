İstanbul'da yılbaşı önlemleri

Yurt genelinde yılbaşında vatandaşların güvenliğini sağlamak için çok ciddi güvenlik tedbirleri alınıyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü de yılbaşı nedeniyle bir gün boyunca 7 ilçeye ağır tonajlı araçların girişinin yasaklandığını duyurdu.
Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, il genelindeki yılbaşı önlemleri kapsamında Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy ve Kadıköy'de 31 Aralık saat 08.00'den 1 Ocak saat 08.00'e kadar kamyon, tır, beton mikseri ve bunlar gibi ağır tonajlı araçların girişi yasaklandı.
Fotoğraf: Temsili
37 BİN POLİS GÖREVLİ OLACAK
Bu arada İstanbul'daki yılbaşı kutlamalarının merkezleri olan Beşiktaş, Şişli ve Taksim'de kutlamalar iptal edilmişti.
İstanbul Valisi Vasip Şahin, 37 bin polis, 4 bine yakın jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin görevlerinin başında olacağını duyurmuştu.