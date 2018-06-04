İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yabancı uyruklu bir kadın 2 arkadaşıyla birlikte kaldırımda yürüdüğü esnada Mustafa A. adli şahsın saldırısına uğradı.
SALDIRI SEBEBİ BELLİ DEĞİL
Genç kadını yanındaki arkadaşları ve o anda caddeden geçen sivil polisler kurtardı.
Biranda genç kadının üzerine atlayan Mustafa A.'nın neden saldırdığı öğrenilemedi.
TUTUKLANDI
Genç kadının şikayeti üzerine mahkemeye çıkan saldırgan tutuklanırken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.
İstanbul'da yolda yürüyen kadına saldırı VİDEO