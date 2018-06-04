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İstanbul'da yolda yürüyen kadına saldırı

Beyoğlu'nda arkadaşlarıyla birlikte gezen yabancı uyruklu kadın, tanımadığı bir kişi tarafından saldırıya uğradı.

İHA | 04.06.2018 - 19:47..
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İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yabancı uyruklu bir kadın 2 arkadaşıyla birlikte kaldırımda yürüdüğü esnada Mustafa A. adli şahsın saldırısına uğradı.

SALDIRI SEBEBİ BELLİ DEĞİL

Genç kadını yanındaki arkadaşları ve o anda caddeden geçen sivil polisler kurtardı.

Biranda genç kadının üzerine atlayan Mustafa A.'nın neden saldırdığı öğrenilemedi.

TUTUKLANDI

Genç kadının şikayeti üzerine mahkemeye çıkan saldırgan tutuklanırken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'da yolda yürüyen kadına saldırı VİDEO

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