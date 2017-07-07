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İstanbul'da yürüyüş dolayısıyla trafiğe kapatılacak alanlar

Kılıçdaroğlu'nun CHP'li vekil Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşü dolayısıyla İstanbul'da bazı yerler trafiğe kapatılacak.

07.07.2017 - 01:27
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Güvenpark'tan başlattığı ve İstanbul'a kadar devam edeceğini açıkladığı yürüyüş nedeniyle 7 Haziran Cuma gününden 9 Haziran Pazar gününe kadar kapatılacak yollar ile alternatif güzergahlar duyuruldu.

BUGÜN TRAFİĞE KAPATILACAK YERLER

Açıklamaya göre, cuma günü saat 08.00'den konaklama yerine kadar, D-100 Çayırova TEM bağlantı yolundan Tuzla İçmeler Köprü'ye kadar Kuzey yol ve Kuzey yan yolu (İstanbul istikameti) ve bu yola çıkan tüm bağlantı yolları trafiğe kapatılacak.

İstanbul'da yürüyüş dolayısıyla trafiğe kapatılacak alanlar

D-100 Pendik Tersane Köprü'den D-100 Çayırova TEM bağlantı yoluna kadar olan Güney yolun tamamı (Kocaeli istikameti) ve Güney yola çıkan bütün bağlantı yolları trafiğe kapalı tutulacak.

8 TEMMUZ CUMARTESİ GÜNÜ

Cumartesi günü ise saat 05.00'den konaklama yerine kadar; D-100 Piyade Okulu Köprü'den D-100 Tersane Köprü'ye kadar olan Kuzey yolun ve Kuzey Şifa Mahallesi yan yolun (İstanbul istikameti) tamamı trafiğe kapatılacak.

D-100 Tersane Köprü'den Tuzla Piyade Okulu Köprüsü'ne kadar olan Güney yolun tamamı trafiğe kapalı tutulacak.

İstanbul'da yürüyüş dolayısıyla trafiğe kapatılacak alanlar

Pendik Tersane Köprü'den Kartal Kumcular Sanayi Caddesi Köprüsü'ne kadar olan Kuzey ve Güney yolun tamamı ve bu yola bağlanan tüm bağlantı yolları trafiğe kapalı olacak.

TEM Otoyolu ise alternatif olarak kullanılacak.

9 TEMMUZ PAZAR GÜNÜ

Pazar günü saat 05.00'den miting bitimine kadar; Pendik sahil yolu İDO önü kavşaktan Maltepe sahil Büyükyalı Köprüsü'ne kadar olan Kuzey ve Güney yollar ile bu yola çıkan bağlantı yollarının tamamı trafiğe kapatılacak.

TEM Otoyolu, D-100 Karayolu ve minibüs yolu  ise alternatif güzergah olarak kullanılacak.

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