taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.822
USD
3,7988
EURO
4,6683
ALTIN
161,59
PETR
62,9900

İstanbul'da zehir tacirlerine baskın

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldı.

DHA | 13.02.2018 - 06:45..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Narkotik ekipleri tarafından önceden belirlenen isim ve adreslere yönelik yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Sabah saat 05.30 sıralarında başlayan  operasyona Özel Harekat Timleri ve polis helikopteri de destek verdi.

ÖZEL HAREKAT DESTEK VERDİ

Eş zamanlı olarak yapılan operasyonda baskın yapılan adreslerden biri de Zeytinburnu ilçesi Seyitnizam Mahallesi Şehit Er Erkan Alyanak Sokak'taki 5 katlı binaydı. Narkotik ekipleri içeride arama yaparken Özel Harekat Timleri'de bina girişinde güvenlik önlemi aldı. Polis helikopteri de operasyon yapılan bölgeye havadan taradı. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan operasyonda aramalar devam ediyor.

Zeytinburnu'nda şafak vakti narkotik operasyonu VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Eskişehir'de borç kavgası kanlı bitti: 2 ölü
Arif Ş., evine gelip alacağını istediği Erdal Özdemir ile 27 yaşındaki Mustafa Döymaz'ı, çıkan tartışmada av tüfeğiyle vurdu.
Annesinden ayrılan adama kurşun yağdırdı
Kahramanmaraş'ta bir kişi, annesinin eski imam nikahlı eşini tabancayla öldürdü.
Şakalaştığı kız arkadaşını silahla alnından vurdu
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir genç, kurusıkı tabancayla şakalaştığı kız arkadaşını alnından vurdu.
İzmir'de servis minibüsünde cinayet
Konak ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsünün sürücüsü uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump: Ortadoğu'da harcanan 7 trilyon dolar büyük hata

Trump: Ortadoğu'da harcanan 7 trilyon dolar büyük hata

163
Şakalaştığı kız arkadaşını silahla alnından vurdu

Şakalaştığı kız arkadaşını silahla alnından vurdu

86
Zeytin Dalı bitene kadar gelirini Mehmetçik'e bağışladı

Zeytin Dalı bitene kadar gelirini Mehmetçik'e bağışladı

88
Albayrak: Futbolcular bana 7 aydır para almıyoruz dedi

Albayrak: Futbolcular bana 7 aydır para almıyoruz dedi

16
ABD ordusu PKK'lılara patlayıcı eğitimi veriyor

ABD ordusu PKK'lılara patlayıcı eğitimi veriyor

33
İsrail: Batı Şeria'nın ilhakı için ABD ile görüştük

İsrail: Batı Şeria'nın ilhakı için ABD ile görüştük

25
Babasına yardıma giden çocuk kazada yaşamını yitirdi

Babasına yardıma giden çocuk kazada yaşamını yitirdi

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM