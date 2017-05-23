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İstanbul'da zincirleme kaza

Küçükçekmece'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

23.05.2017 - 09:10
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sd

Alınan bilgiye göre, D100 Karayolu Küçükçekmece mevkisinde Topkapı istikametine giden Mehmet Canbolat idaresindeki 34 AE 3465 plakalı servis minibüsü kontrolden çıkarak Güney Özbay'ın kullandığı 34 AF 6192 plakalı kamyonet ve Mustafa Has yönetimindeki 34 FA 0133 plakalı otomobille çarpıştı.

Daha sonra savrulan otomobil, elektrik direğine de çarptıktan sonra metrobüs yoluna girerek devrildi. Olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Mustafa Has ile Adnan Danışmaz çevredeki hastanelere ulaştırılırken yol bir süre trafiğe kapatıldı.

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