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İstanbul'daki barajların doluluk oranı

Türkiye’de yazın gelmesiyle ısınan hava ve artan su tüketimi barajlardaki su seviyesini etkilemedi.

İHA | 06.06.2018 - 10:26..
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baraj

Haziran ayına girilmesine rağmen barajlardaki su seviyesini yüksek olması dikkat çekti.

İstanbul genelinde baraj doluluk oranı yüzde 85’lerde seyrediyor. Barajlardaki doluluk oranı ise son üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

ÖMERLİ BARAJI YÜZDE 93

İstanbul’un en büyük barajı konumunda olan Ömerli Barajı doluluk oranı ile yetkililerin yüzünü güldürdü. Anadolu Yakası’nın içme suyu olarak çok önemli olan sahip Ömerli Barajı doluluk oranı yüzde 93 seviyesini geçti.

Terkos’ta doluluk oranı yüzde 100, Büyükçekmece’de de yüzde 95,02 olarak ölçüldü. Istrancalar ve Kazandere yüzde 100 olarak ölçülen doluluk seviyeleri Alibeyköy’de yüzde 85, Darlık’da yüzde 97,36, Papuçdere’de yüzde 95,16, Elmalı’da yüzde 66,73, Sazlıdere’de yüzde 47,12’ye yükseldi.

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