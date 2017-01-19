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İstanbul'daki DEAŞ'lılar tutuklandı

İstanbul'da gözaltına alınan 28 DEAŞ'lı tutuklandı.

19.01.2017 - 12:23
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 41 şüpheli hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltı kararı verilmişti.

Polis, yaptığı operasyonlarda 33 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Dün adliyeye getirilen şüphelilerden 28'i, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi, 5 kişi ise serbest bırakıldı.

28 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği'nde ifade veren 28 şüphelinin tamamı "Terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı. 8 kişinin firari olduğu ve arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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