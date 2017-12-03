Keyifle kitap okuyabileceğiniz kafeler

Bu mütevazı mekanlarda kitapokuma keyfiniz hiç kaçmadan saatlerce vakit geçirebildiğiniz gibi soğuk kafe kültürünün de tamamen uzağında kalabiliyorsunuz. Haftanın iş yorgunluğunu üzerinizde atabileceğiniz, hem çayınızı yudumlamak hem de kitabınızı okumak istemez misiniz?

İstanbul’un yoğun iş hayatı ve trafiğinden dolayı kitaba yeterince zaman ayıramadığımız yadsınamaz bir gerçek. Hafta sonu ise, ya arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz ya da, hiçbir şey yapmadan kendimizi eve kapatıp dinlemeyi tercih ediyoruz. Eğer iyi bir kitap okuruysanız, İstanbul’un çeşitli semtlerinde çay ve kahve eşliğinde kitaplarınızın büyülü dünyasına dalabilirsiniz. Hafif müzik ve nefis tatlarla kitapseverleri bekleyen mekânlar, fazlasıyla ilgi çekici.

1- TÜRK ALMAN KİTAPEVİ

(Beyoğlu)

2- SANCHO PANZA

(Kadıköy)

3- FIL BOKKS

(Beyoğlu)

4- M.O.C İSTANBUL

(Şişli)

5- AKADEMİ 1971

(Kadıköy)

6- CHERRY BEAN COFFEES

(Kadıköy)

7- MİNOA CAFE

(Beşiktaş)

8- KİTAPLI KAHVE

(Üsküdar)

9- ÇAYİSTANBUL KİTAP&KAFE

(Eyüp)

10- TASARIM BOOKSHOP&CAFE

(Kadıköy)

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