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Keyifle kitap okuyabileceğiniz kafeler

İstanbul‘da hem kitabınızı okuyup hem de bir şeyler atıştırabileceğiniz kafeleri sizler için araştırdık.

Haber Merkezi | 03.12.2017 - 17:25..
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Keyifle kitap okuyabileceğiniz kafeler

Bu mütevazı mekanlarda kitapokuma keyfiniz hiç kaçmadan saatlerce vakit geçirebildiğiniz gibi soğuk kafe kültürünün de tamamen uzağında kalabiliyorsunuz. Haftanın iş yorgunluğunu üzerinizde atabileceğiniz, hem çayınızı yudumlamak hem de kitabınızı okumak istemez misiniz?

İstanbul’un yoğun iş hayatı ve trafiğinden dolayı kitaba yeterince zaman ayıramadığımız yadsınamaz bir gerçek. Hafta sonu ise, ya arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz ya da, hiçbir şey yapmadan kendimizi eve kapatıp dinlemeyi tercih ediyoruz. Eğer iyi bir kitap okuruysanız, İstanbul’un çeşitli semtlerinde çay ve kahve eşliğinde kitaplarınızın büyülü dünyasına dalabilirsiniz. Hafif müzik ve nefis tatlarla kitapseverleri bekleyen mekânlar, fazlasıyla ilgi çekici.

1- TÜRK ALMAN KİTAPEVİ

(Beyoğlu)

Keyifle kitap okuyabileceğiniz kafeler

2- SANCHO PANZA

(Kadıköy)

Keyifle kitap okuyabileceğiniz kafeler

3- FIL BOKKS

(Beyoğlu)

Keyifle kitap okuyabileceğiniz kafeler

4- M.O.C İSTANBUL

(Şişli)

Keyifle kitap okuyabileceğiniz kafeler

5- AKADEMİ 1971

(Kadıköy)

Keyifle kitap okuyabileceğiniz kafeler

6- CHERRY BEAN COFFEES

(Kadıköy)

Keyifle kitap okuyabileceğiniz kafeler

7- MİNOA CAFE

(Beşiktaş)

Keyifle kitap okuyabileceğiniz kafeler

8- KİTAPLI KAHVE

(Üsküdar)

Keyifle kitap okuyabileceğiniz kafeler

9- ÇAYİSTANBUL KİTAP&KAFE

(Eyüp)

Keyifle kitap okuyabileceğiniz kafeler

10- TASARIM BOOKSHOP&CAFE

(Kadıköy)

Keyifle kitap okuyabileceğiniz kafeler

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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