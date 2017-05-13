İstanbul'daki Fransız Sarayı'nda Avrupa Günü kutlandı

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı, Büyükelçi Christian Berger tarafından organize edilen resepsiyon saat 19.30'da başladı. Resepsiyona, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı, Büyükelçi Christian Berger, Fransa Türkiye Büyükelçisi Charles Fries, Fransa İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bir çok davetli katıldı.

"BİZ BU GECE DUVARLARI YIKIP, KÖPRÜLER KURAN İNSANLARI YAD EDİYORUZ"

Program İstiklal Marşı ve Avrupa Birliği Marşı'nın okunması ile başladı. Ardından 9 Mayıs'ı anlatan bir video gösterildi. Açılış konuşmasını Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı, Büyükelçi Christian Berger yaptı. Berger konuşmasında, "1950 yılında dönemin Fransa Dışişleri bakanı Robert Schuman Avrupa'da çok fazla kan dökmüş olan savaşları sonlandırıp, bir birlik kurma fikri ile harekete geçti. İnsanlar bana 'Avrupa Birliği ne demektir?' diye soruyorlar. Bu kime sorduğunuza göre değişir. Büyük anne ve babama sorarsanız bu despotluğun sonu demektir. Eğer anneme ve babama sorarsanız 'Avrupa Birliği savaşın sonu demektir. Bana sorarsanız Avrupa Birliği bölünmüşlüğün sonu demektir. Türk dostlarıma sorduğum zaman Avrupa Birliği'nin siyasi ve ekonomik başarı anlamına geldiğini söylüyorlar. Aynı zamanda yabancı düşmanlığına, ırkçılığa, popülizme ve aşırılıkçılığa karşı bir mücadele olduğunu ve ötekinden korkmamamız gerektiğini söylüyorlar. İşte biz bu gece duvarları yıkıp, köprüler kuran insanları yad ediyoruz. Türkiye, Avrupa Birliği'ne katılımı stratejik bir hedef olarak benimsemiştir. Türkiye aslında Ortadoğu, Kafkaslar ve Karadeniz arasında bir köprü görevi görmekte, Avrupa Birliği için büyük önem arz etmektedir. Biz dolayısıyla dayanışmayı ve insani değerleri temsil eden bu birliği kutluyoruz. Bu değerleri sadece bu kutlama gecesinde değil her gün hayatımızda uygulamamız gerekiyor. Biz bu gece bir şeyi daha hatırlıyoruz. Bizim değerlerimiz sınırlarda sonlanmamalı. Zira bu akşam Suriyeli çocukları dinleyeceksiniz. Geleceğe dair umutlarımızın ve arzularımızın sınırlara takılmayacağını bunun ötesine vurguluyoruz" dedi.

"ÜMİT EDİYORUM Kİ AVRUPA TÜRKİYE'NİN DE İSTİKBALİ OLACAKTIR"

Berger'in ardından Fransa Türkiye Büyükelçisi Charles Fries söz aldı. Fries Avrupa Birliği'nin önemine dikkat çeken bir konuşma yaptı. Fries, "Avrupa benim için son 50 yılda insanlık tarihinde görülmüş en büyük insani maceradır. İlkelerimizde bir sorun olarak ortaya konuluyor. Ancak bence Avrupa sorun değil, çözümdür. Ekonomik sorunlarımızı çözmenin bir yoludur. Terörle mücadele etmenin bir yoludur. Göçle ilgili sorunların üstesinden gelmenin yoludur. Sizin de bildiğiniz gibi geçen pazar günü Fransızlar kendilerine yeni bir Başkan seçtiler. Sayın Emmanuel Macron'u seçtiler. Bu yaptığımız seçim ümit ediyorum ki Avrupa projesinin yeni bir ivme kazanmasını ve daha da güçlenmesini sağlayacaktır. Bunun dışında önümüzdeki dönemde Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki ilişkilerde de bir hızlanma olacağını ümit ediyorum. Zira her iki tarafında birbirine ihtiyacı vardır. Avrupa hiç şüphesiz Fransa'nın geleceğidir. Ümit ediyorum ki Avrupa Türkiye'nin de istikbali olacaktır" ifadelerini kullandı.

SURİYELİ MÜLTECİ ÇOCUKLAR KONSER VERDİ

Konuşmaların ardından konsere geçildi. Gecede ilk olarak sanatçı Sandra Pires ve piyanist Tuluğ Tırpan sahne aldı. İngilizce ve çeşitli Avrupa dillerindeki şarkıları seslendiren ikili finali 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsü ile yaptı. Daha sonra Suriye'deki çatışmadan kaçtıkları günden bu yana Hatay'da yaşayan mülteci çocuklardan oluşan koro sahne aldı. Antakya Medeniyetler Korosu çatısında bir araya gelen mülteci çocuklar Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde şarkılar söyledi. Katılımcılarında eşlik ettiği şarkıların ardından barış adına beyaz balonlar gökyüzüne bırakıldı.

9 MAYIS AVRUPA GÜNÜ NEDİR?

9 Mayıs, Avrupa Günü'nün kutlandığı tarihtir. 9 Mayıs 1950'de, dönemin Fransız Dışişleri Bakanı Robert Schuman, Avrupa vizyonunu ve bu vizyonun gerçekleştirilebilmesi için gereken kurumları ortaya koyan bir antlaşma niteliğindeki "Schuman Bildirgesi'ni" yayımlamıştır. Böylelikle, bugünkü Avrupa Birliği'nin temelleri atılmıştır. Bugün de dünya çapında Avrupa Günü olarak kutlanmaktadır.











