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İstanbul'daki günlük kiralık evlere ceza yağdı

Kontrolleri artırılan günlük kiralık evlerin 550'si kapatılırken, 283 eve de 2 milyon 22 bin 501 lira ceza uygulandı.

23.03.2017 - 11:11
  1. Haberler
  2. Emlak
İstanbul'daki günlük kiralık evlere ceza yağdı

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Polis bu evleri didik didik etti. İstanbul’da 39 ilçede bin 210 günü birlik eve işlem yapıldı. Bu evlerden 550'si kapatılırken, 283 eve de 2 milyon 22 bin 501 TL idari para cezası yazıldı.

1.210 EVE ANİ BASKIN

OHAL kapsamında 2016 yılı Kasım ayında yayımlanan KHK ile, günübirlik kiralanan evlerde de kimlik bildirimi zorunlu hale getirildi. Bu evleri kiralayanlardan, genel kolluk kuvvetlerinin terminallerine bağlanmayanlara 10 bin lira, gerçeğe aykırı kayıt tutanlara 5 bin lira idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

39 ilçe incelendi. Pendik, Esenyurt, Beyoğlu, Küçükçekmece, Güngören, Bayrampaşa ve Silivri ilçeleri başta olmak üzere 39 ayrı ilçede bulunan bin 210 günü birlik evden, 550 tanesi kapatıldı, 283 eve 2 milyon 22 bin 501 TL ceza kesildi. 179 evde sisteme kayıt ettirildi.

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