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İstanbul'daki hafriyat kamyonu dehşeti kamerada

Şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonunun iş yerine çarpma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

29.05.2017 - 15:06
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kaza

Kaza, Ayvansaray'da D-100 Karayolu üzerinde Topkapı istikametinde Haliç Köprüsü çıkışında meydana geldi.

Fatih Çiçek (36) yönetimindeki hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

2 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Yoldan çıkan kamyon bariyerleri aşıp yaklaşık 2 metre yükseklikten düşerek iki katlı binanın alt katındaki bir iş yerine girdi.

ŞOFÖR YARALANDI

Kazada şoför Fatih Çiçek aracın içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazada can kaybı yaşanmazken park halindeki bir araçta ve iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kamyonun bariyerleri aşıp iş yerine dalma anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

İşte o anlar;

İstanbul'daki hafriyat kamyonu dehşeti kamerada VİDEO

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