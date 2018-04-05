taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.948
USD
4,0420
EURO
4,9436
ALTIN
172,16
PETR
68,3300

İstanbul'daki hastane yangını kontrol altına alındı

Gaziosmanpaşa'da bulunan Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla söndürüldü.

AA | 05.04.2018 - 19:13..
  1. Haberler
  2. İç Haber
İstanbul'daki hastane yangını kontrol altına alındı

İstanbul'da hastanede çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Gaziosmanpaşa'da bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin inşaat halindeki binasında çatıda çıkan yangın diğer katlara da yayıldı.

İtfaiyeden yapılan açıklamada hastanedeki yangının kontrol altına alındığı, can kaybını olmadığı belirtildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Yanan binanın inşaat halinde olduğu ve yangının dış cepheden başlayarak çatıya yükseldiği belirtildi. Binanın inşaat halinde olması nedeniyle içeride hasta bulunmuyor.

İstanbul'daki hastane yangını kontrol altına alındı

İstanbul'daki hastane yangını kontrol altına alındı

İstanbul'daki hastane yangını kontrol altına alındı

Hastaneye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Çevredeki binalar güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı. İnşaat halindeki binanın yanındaki hastanede bulunanların tahliye edildi.

İstanbul'daki hastane yangını kontrol altına alındı

İstanbul'daki hastane yangını kontrol altına alındı

İstanbul'daki hastane yangını kontrol altına alındı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Cumhurbaşkanı, hastane yangınıyla ilgili bilgi aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Gaziosmanpaşa'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkan yangın hakkında bilgi almak için Sağlık Bakanı Demircan'la görüştü.
Sınırda 2 yolcunun vücuduna sarılı halde 15 köpek bulundu
Kapıkule Sınır Kapısı'nda kaçak yollarla yurda sokulmak istenen, 2 yolcunun vücuduna sarılı halde 15 köpek yavrusu ele geçirildi.
PÖH'ten gerçeği aratmayan tatbikat
Mardin'de Polis Özel Harekat timleri nefes kesen bir tatbikat gerçekleştirdi.
Adana merkezli 21 ilde FETÖ operasyonu
21 kentte proje terör örgütü FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 40 şüpheliden 24'ü adliyeye sevk edildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'li Mahmut Tanal kendisine kumpas kurulduğunu söyledi

CHP'li Mahmut Tanal kendisine kumpas kurulduğunu söyledi

275
Avustralyalı şirket Diyarbakır'da petrol buldu

Avustralyalı şirket Diyarbakır'da petrol buldu

138
Yurt dışında FETÖ operasyonları

Yurt dışında FETÖ operasyonları

147
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde silahlı saldırı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde silahlı saldırı

70
Askere moral veren sanatçılar CHP'nin hedefi oldu

Askere moral veren sanatçılar CHP'nin hedefi oldu

272
Ankara'daki Suriye Zirvesi Alman basınında

Ankara'daki Suriye Zirvesi Alman basınında

77
Türkiye-Rusya yakınlaşması İngilizleri kıskandırdı

Türkiye-Rusya yakınlaşması İngilizleri kıskandırdı

81
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM