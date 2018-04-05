İstanbul'daki hastane yangını kontrol altına alındı

İstanbul'da hastanede çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Gaziosmanpaşa'da bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin inşaat halindeki binasında çatıda çıkan yangın diğer katlara da yayıldı.

İtfaiyeden yapılan açıklamada hastanedeki yangının kontrol altına alındığı, can kaybını olmadığı belirtildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Yanan binanın inşaat halinde olduğu ve yangının dış cepheden başlayarak çatıya yükseldiği belirtildi. Binanın inşaat halinde olması nedeniyle içeride hasta bulunmuyor.

Hastaneye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Çevredeki binalar güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı. İnşaat halindeki binanın yanındaki hastanede bulunanların tahliye edildi.