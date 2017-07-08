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İstanbul'daki kentsel dönüşüm iş kapısı olacak

Depreme karşı daha dayanıklı binalar için yapılacak çalışmalar sonucunda yüzde 7-8 civarında istihdam sağlanacak.

08.07.2017 - 16:19
  1. Haberler
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İstanbul'daki kentsel dönüşüm iş kapısı olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye'de kentsel dönüşümün çok hızlı gerçekleştirmesini sağlayacak yeni tedbirleri ve kanunları hazırladıklarını söyledi.

İstanbul'daki kentsel dönüşüm iş kapısı olacak

"HER YIL EN AZ 500 BİN KONUT DEĞİŞECEK"

Başbakan Binali Yıldırım'ın kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması için talimat verdiğini belirten Özhaseki, "Meclis, çalışma ortamı içinde fırsat bulabilirse, onları yerine getirdiğimizde Türkiye'de her yıl en az 500 bin konutun değişebileceği bir ortam doğacak." diye konuştu.

Her yıl 500 bin konutun değişmesiyle ekonominin de canlanacağını kaydeden Bakan Özhaseki, "500 bin konutun değişmesiyle, 45-50 milyar dolar iç piyasaya dönecek ve piyasa hareketlenecek. 250 sektör canlanacak, istihdam iki misli artacak. Yüzde 7-8 civarında olan istihdama katkısı yüzde 15'lere çıkacak. Bu sektörle ilgilenen herkese müthiş iş kapıları açacak." ifadelerini kullandı.

İstanbul'daki kentsel dönüşüm iş kapısı olacak

"İSTANBUL'DA HER YIL 200 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜM YENİLENMELİ"

Özhaseki, İstanbul özelinde de kentsel dönüşümün sürdüğünü vurgulayarak, "Depreme karşı hazırlıklı olunması gerekiyor. Vatandaşın kendi oturduğu binasını dönüştürmesi lazım. Şu ana kadar devam eden süreçte zaten vatandaşa destek veriyoruz, bunu artıracağız. İstanbul'da her yıl 200 bin bağımsız birimi yenilememiz lazım. Bu dönüşümün nasıl yapılacağı konusunda planlarımız hazır." dedi.

İstanbul'da kentsel dönüşümün hızlanması için oluşturulan birim hakkında da bilgi veren Özhaseki, "İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) ile İstanbul'da deprem riski, riskli alanlar ve kentsel dönüşümde kullanılabilecek kaynaklar üzerine detaylı çalışmalar yürütülüyor. Doğru bir kentsel dönüşümle riskleri ortadan kaldırmak için gayret ediyoruz." diye konuştu.

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