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İstanbul'daki konutların yüzde 42'si otoparklı

Gayrimenkul veri analizi platformunun araştırmasına göre, İstanbul'da konutların yüzde 42'sinin otoparkı bulunuyor.

17.11.2017 - 12:04
  1. Haberler
  2. Emlak
İstanbul'daki konutların yüzde 42'si otoparklı

"İstanbul'daki Konutların Otopark Mevcudiyeti" başlıklı araştırma için kentteki 900 bin konut incelendi.

YENİ KONUTLARIN YÜZDE 54'ÜNDE KAPALI OTOPARK

Araştırmaya göre, İstanbul genelinde konutların yüzde 42'sinin otoparkı bulunuyor. Otoparklı konutların yüzde 45'i kapalı, yüzde 55'i ise açık otopark şeklinde. Bir yaş ve altındaki yeni konutlar değerlendirildiğinde, İstanbul'da otoparka sahip olma oranı yüzde 44'e çıkıyor. Otoparkı olan yeni konutların yüzde 54'ü kapalı, yüzde 46'sı ise açık otopark şeklinde.

İstanbul'daki konutların yüzde 42'si otoparklı

Kadıköy'ü yüzde 70 ile Kartal, yüzde 65 ile Tuzla, yüzde 61 ile Pendik ve yüzde 59 ile Sarıyer izliyor. Konutların otoparklı olma oranı Ataşehir ve Beykoz'da yüzde 57 olurken, Sultanbeyli'de yüzde 56, Maltepe'de yüzde 55, Büyükçekmece'de yüzde 53, Beşiktaş'ta yüzde 52, Bakırköy'de yüzde 51, Beylikdüzü'nde yüzde 48, Eyüp'te yüzde 47, Ümraniye ve Başakşehir'de yüzde 45, Şile'de de yüzde 42 olarak kaydedildi. İstanbul genelinde 17 ilçede otoparklı konut oranı, kent ortalamasının üzerinde bulunuyor.

ADALARDAKİ KONUTLARIN SADECE YÜZDE 1'İ OTOPARKLI

Araştırmaya göre, İstanbul'daki konutlarda otoparkın en az bulunduğu ilçe Adalar oldu. Adalar'da konutların sadece yüzde 1'inde açık veya kapalı otopark bulunuyor. Adalar'ı yüzde 5 ile Fatih, yüzde 6 ile Sultangazi, yüzde 8 ile Bayrampaşa ve Esenler, yüzde 9 ile Beyoğlu, yüzde 12 ile Güngören, yüzde 15 ile Avcılar ve Bahçelievler takip ediyor.

İstanbul'daki konutların yüzde 42'si otoparklı

ŞİŞLİ'DE ORAN YÜZDE 22

Gaziosmanpaşa'daki konutların yüzde 21'inde otopark bulunurken, bu oran Şişli'de yüzde 22'ye, Küçükçekmece, Esenyurt ve Zeytinburnu'nda yüzde 23'e, Kağıthane'de yüzde 25'e, Arnavutköy'de yüzde 29'a, Bağcılar'da yüzde 30'a çıkıyor. İstanbul ortalamasının altında kalan diğer ilçeler ise yüzde 32 ile Üsküdar ve Çatalca, yüzde 37 ile Çekmeköy, yüzde 39 ile Sancaktepe ve yüzde 40 ile Silivri oldu.

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