İstanbul'daki kültür varlıklarının tespiti için ihale yapılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kültürel varlıkların tespiti için çalışmalara başladı. Bu kapsamda İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü, ‘İstanbul’un 31 İlçesinde Kültür Varlıklarına İlişkin Envanter Verilerinin Etüt Edilmesi, Güncellenmesi ve Değerlendirilmesi’ adı altında 14 Mayıs 2018 tarihli hizmet alım ihalesi gerçekleştirecek.

ARAŞTIRMA 31 İLÇEDE YAPILACAK

Taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli, anıt ve sivil mimarlık örneği yapıların güncel durumlarının tespit edilmesi, güncel fotoğraflarının envanter fişlerine işlenmesi, verilerin Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu arşivlerindeki bilgiler ve mevcut verilerle birleştirilmesi, raporlandırılması ve envanter fişlerinin kitap haline getirilmesi işlemleri yapılacak.

Henüz yasal koruma altına alınmamış olan kültür varlıkları ise tescilinin yapılması için ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna önerilecek. Gazete Habertürk'ten Mehmet Demirkaya'nın haberine göre çalışmalar daha önce kültür varlıkları envanter araştırması yapılmış olan Fatih, Eyüp, Beyoğlu, Şişli, Adalar, Kadıköy, Üsküdar ve Şile dışında kalan 31 ilçede yapılacak.

11 EKİP TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK

31 ilçede, İBB Şehir Planlama Müdürlüğünün verilerine göre, toplam 7 bin 120 adet tescilli kültür varlığı bulunuyor. İhale şartnamesinde güncel olmayan bu verilerin, tarihsel kaynaklar ve kurul araştırmaları neticesinde artacağı hesaba katılarak, 8 bin envanter fişi hazırlandı.

Araştırmalar restorasyon alanında uzman, en az 5 yıl deneyimli 1 öğretim görevlisinin danışmanlığında, 2’şer kişiden oluşan en az 11 ekip tarafından yürütülecek. Ekiplerde restorasyon uzmanı 1 mimar olacak. Projede en az 9 sanat tarihçisi, restoratör veya arkeolog ile 7 şehir plancısı bulunacak.