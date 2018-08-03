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İstanbul'daki narkotik operasyonunda 8 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri birçok ilçede operasyon başlattı. Uyuşturucu tacirlerine yapılan baskınlarda 8 kişi yakalandı.

RUPTLY | 03.08.2018 - 07:05..
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Narkotik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Avcılar, Bağcılar, Fatih Kartal, Kağıthane, Üsküdar, Ataşehir ilçelerinde şafak vakti birçok adrese operasyon düzenledi.

İstanbul'daki narkotik operasyonunda 8 gözaltı


ÖZEL HAREKAT ELİ TETİKTE BEKLEDİ

Daha önceden belirlenen adreslere gelen ekipler açılmayan kapıları koçbaşı ve levyelerle kırdı. Adreslere giren polis ekipleri evleri didik didik aradı.

Düzenlenen operasyonda sokak satıcısı olduğu değerlendirilen 8 kişi gözaltına alınırken 4 adet silah ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ekipler adreslerde arama yaparken özel harekat polisleri de elleri tetikte hazır bekledi.

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