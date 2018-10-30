İstanbul'daki Suriye Zirvesi, PKK'yı endişelendirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u İstanbul'da kabul etti.
Suriye Zirvesi için bir araya gelen 4 lider, bölgedeki sorunları masaya yatırdı.
FIRAT'IN DOĞUSUNA BOMBARDIMAN
Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan teröristlerin bölgeden temizlenmesini gündeme getirdi.
Zirveden sadece 1 gün sonra, Türk Silahlı Kuvvetleri Fırat'ın doğusunu bombardıman altına aldı.
TSK'nın düğmeye basmasıyla terör örgütü PKK telaşlandı.
Örgüt medyasına açıklama yapan PKK elebaşlarından Mustafa Karasu, zirvede işgal altında tuttukları bölgelerin tehdit edildiğini ifade etti.
TÜRKİYE'YE DESTEK OLMAYIN ÇAĞRISI
Teröristbaşı Karasu; Rusya, Almanya ve Fransa'nın Türkiye'ye destek olmaması çağrısında bulunarak bombardımanların kötü sonuçlar doğuracağını ifade etti.