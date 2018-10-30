taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.54785
Euro
6.3187
Altın
1227.655
Borsa
90541.53
Gram Altın
218.983

İstanbul'daki Suriye Zirvesi, PKK'yı endişelendirdi

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, İstanbul'daki zirvede işgal altında tuttukları bölgelerin tehdit edildiğini söyledi.

Haber Merkezi | 30.10.2018 - 07:16..
  1. Haberler
  2. Gündem
İstanbul'daki Suriye Zirvesi, PKK'yı endişelendirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u İstanbul'da kabul etti.

Suriye Zirvesi için bir araya gelen 4 lider, bölgedeki sorunları masaya yatırdı.

FIRAT'IN DOĞUSUNA BOMBARDIMAN

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan teröristlerin bölgeden temizlenmesini gündeme getirdi.

Zirveden sadece 1 gün sonra, Türk Silahlı Kuvvetleri Fırat'ın doğusunu bombardıman altına aldı.

TSK'nın düğmeye basmasıyla terör örgütü PKK telaşlandı.

Örgüt medyasına açıklama yapan PKK elebaşlarından Mustafa Karasu, zirvede işgal altında tuttukları bölgelerin tehdit edildiğini ifade etti.

İstanbul'daki Suriye Zirvesi, PKK'yı endişelendirdi

TÜRKİYE'YE DESTEK OLMAYIN ÇAĞRISI

Teröristbaşı Karasu; Rusya, Almanya ve Fransa'nın Türkiye'ye destek olmaması çağrısında bulunarak bombardımanların kötü sonuçlar doğuracağını ifade etti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fransızlardan İstanbul Havalimanı'na övgü

Fransızlardan İstanbul Havalimanı'na övgü

116
Rosie Huntington'ın sözleri melekleri kızdıracak

Rosie Huntington'ın sözleri melekleri kızdıracak

10
Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe küme düşmez

Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe küme düşmez

41
Endonezya'da cansız bedenler bulundu

Endonezya'da cansız bedenler bulundu

8
ABD'den Suudi Arabistan Katar baskısı

ABD'den Suudi Arabistan Katar baskısı

8
Nusret Amerika'da Türk bayrağıyla gezdi

Nusret Amerika'da Türk bayrağıyla gezdi

18
Netflix'den Osmanlı dizisi

Netflix'den Osmanlı dizisi

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM