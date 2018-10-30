İstanbul'daki Suriye Zirvesi, PKK'yı endişelendirdi

Sıcak para akışına ihtiyacı olan ABD, Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası bile Suudi Arabistan'a ağır yaptırımlar uygulayamadı. ABD basını, Trump'ın Katar'ın gelişmeye devam etmesini istediğini yazdı.

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Fransızlardan İstanbul Havalimanı'na övgü

CHP dünyanın en büyük havalimanının iptali için çalışırken, Fransızlar bu başarıdan dolayı Türkiye'yi tebrik etti.