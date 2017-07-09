İstanbul’daki Suriyelilerden sağduyu etkinliği

Aralarında Suriyeli Astronot Muhammed Ahmed Faris'in de bulunduğu bir grup Suriye Vatandaşı, geçtiğimiz günlerde Sakarya'da Suriyeli Emani Arrahman'ın karnındaki 9 aylık bebeği ve 10 aylık çocuğu ile birlikte öldürülmesinin ardından sağduyu çağrısında bulundu.

"TÜRKLER VE SURİYELİLER KARDEŞTİR" MESAJI

Suriyelilerin kurduğu Suriye Lemme Derneğinin üyeleriyle birlikte Vatan Caddesi üzerinde açıklamalarda bulunan ünlü Astronot Muhammed Ahmed Faris, Türk halkıyla Suriyelilerin kardeş olduğunu söyledi. Yapılan açıklamanın ardından Suriyeli gençler, kırmızı ışıkta bekleyen şoförlere "Türkler ve Suriyeliler Kardeşler" yazılı etiketle birlikte su dağıttı.

"TÜRK KARDEŞLERİMİZİ TAHRİK ETMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Suriyelilere sağduyu çağrısında bulunan Suriyeli Astronot Muhammed Ahmed Faris, "Bizler elimizde kağıt üzerinde bir kalp taşıyoruz. Çünkü kendi kalplerimiz gösteremiyoruz. Bu bir simgedir, bu bizim kalplerimiz simgeliyor. Bizi en içten güzel dilekleriyle karışlayan Türk kardeşlerimize bir sevgi ve saygı simgesidir. Biz şimdi su dağıtacağız. Bu Türk kardeşlerimize sevgimizin bir işaretidir. Biz buradan bütün dünyaya şunu söylemek istiyoruz. Biz burada kardeşlerimizin arasındayız. Türkler bize evlatları gibi sahip çıktı. Türkiye'de geçici bir propaganda var. Suriyelilere karşı Türk kardeşlerimizi tahrik etmeye çalışıyorlar. Ama biz bu propagandaya aldırmıyoruz. Biz sevgimizde ve ilişkimizde Türk kardeşlerimizle bakiyiz. Ankara ve Gaziantep'te yaşanan olaylar geçicidir ve bu ilişkiye zarar vermez" dedi.

"ESAD'IN AJANLARI TÜRKİYE'DE"

Astronot Faris'in konuşmasından sonra açıklamalarda bulunan Suriye Dernekler Platformu Başkan Yardımcısı Basel Hilam ise, "Bizim elimizde belgelerle sabit olan bilgiler var. Esad'ın eğitilmiş ve bekletilmiş ajanları var. Esad'ın menfaati Türkiye ile ve Türk düşmanlarıyla kesiştiği noktada Esad kendi ajanlarını harekete geçiriyor. Amacı Türk halkını Suriye halkına karşı kışkırtmak ve aralarındaki kardeşlik bağlarını bozmak için uğraşıyor. Temeldeki hedefi ise Suriyelilere tek ev sahipliği yapan ve tek yuva sunan ülkeye zarar vermek istiyor" diye konuştu.