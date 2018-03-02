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İstanbul'daki yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı

İstanbul'un Fatih ilçesinde çıkan yangında itfaiye ekipleri evde mahsur kalanları uzun uğraşlar sonrası kurtarmayı başardı.

DHA | 02.03.2018 - 05:21..
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Fatih'teki 5 katlı binanın giriş katında gece saat 02:30 sularında yangın çıktı. Yangının çıkma sebebi bilinmezken, üst katlarda yaşayanlar mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu herkes kurtarıldı.

İstanbul'daki yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı

İTFAİYE EKİPLERİ DUMAN TAHLİYESİ YAPTI

Bu sırada yangın çıkan daireden yükselen dumanlar bina içine yayılınca kısa süreli panik yaşandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri üst katlarda aralarında çocuklarında bulunduğu çok sayıda vatandaşı merdiven yardımıyla kurtardı. Binadan tahliye edilen vatandaşlar olay yerinde bekleyen ambulanslara alınarak ilk müdahalesi yapıldı.

Fatih'te dört katlı apartmanda yangın VİDEO

İstanbul'daki yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı

VATANDAŞLARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Sağlık ekipleri dumandan etkilenen vatandaşların bir kısmını tedbir amaçlı hastaneye götürürken, bir kısmını da ayakta tedavi ettiği görüldü. Hastaneye kaldırılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekipleri binada duman tahliye çalışması yaptı. Yangın sonrası herhangi bir can kaybı yaşanmazken, yanan dairede maddi hasar meydana geldi.

İstanbul'daki yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı

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