İstanbul'daki yoğun sis gemi seferlerini iptal etti

Gece saat 03:00 sularında İstanbul'un bazı noktalarını etkisi altına alan yoğun sis, boğazdaki gemi trafiğini etkiledi. Oluşan sisin İstanbul boğazına da yansımasından dolayı gemi seferleri iptal oldu.

GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

Yoğun sis nedeniyle bazı yerlerde görüş mesafesi oldukça düşerken, sürücüler ise araçların dörtülerini yakarak kontrollü şekilde ilerledi.

Sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü görünmez hale geldi. Yoğun sis nedeniyle İstanbul Boğazı da gemi trafiğine kapandı. Sisli havanın etkisi sürüyor.