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İstanbul'daki zehirli kahve olayında yeni gelişme

14 yaşında evlendirilen Gurbet E., kahvesine zehir katıp öldürmeye çalıştığı iddiasıyla cezaevine giren eşine boşanma davası açtı.

25.03.2017 - 10:08
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Geçtiğimiz Nisan ayı işe gitmek için evden çıkmaya hazırlanan Gurbet E.’nin her gün içtiği Türk kahvesini bu kez eşi yaptı. Kahveye dilini değdiren talihsiz kadın acıyla kıvrandı. Güçlükle taksiye binen Gurbet E., tedavisinin ardından eve dönerek eşinden şikayetçi oldu.

"KAHVEYE ZEHİR KOYMADIM, BOŞANMA DAVASI AÇTI" DEMİŞTİ

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Cengiz E.’ye 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Adli Tıp ise talihsiz kadının midesinde asit içeren madde olduğu yönünde rapor hazırladı. Cengiz E., kahveye zehirli madde koymadığını belirterek, “Evi eşimin üzerine yaptırdıktan sonra davranışlar değişti. Boşanma davası açtı” dedi.

BOŞANACAK

Ceza davası devam ederken Gurbet E.'nin eşine açtığı boşanma davası devam etti. Mahkeme uzman görüşü için Gurbet E. ve çocukların psikolog ve pedegogla görüşmelerini istedi. Raporda, "Endişe, korku ve güvensizlik geliştiren Gurbet E., eşinden uzaklaşarak karı-koca bağı hasar görmüştür. Çocukların velayeti anneye verilmelidir. Ancak baba Cengiz E.’nin çocukları tarafından çok sevilmelidir. Çocuklar cezaevinde bulunan babalarıyla sıkça görüştürülmelidirler" denildi.

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