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İstanbul'dan -60 Derecelik bulut geçti

İstanbul'un üzerinden 10 kilometre kalınlığında -60 derecelik bulut kütlesi geçti.

28.07.2017 - 14:57
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İstanbul'dan -60 Derecelik bulut geçti

Megakent İstanbul’da 27 Temmuz Perşembe günü meteorolojik açıdan çok şiddetli hadiseler yaşandı. Türkiye'nin ilk meteorolojik forumu Hava Forum sitesi'nden yapılan açıklamada "Yaklaşık 10 kilometre kalınlığındaki süper hücre bulut kütlesi İstanbul’da gündüz vakti gece karanlığının yaşanmasına neden oldu." denildi.

İstanbul'dan -60 Derecelik bulut geçti

Ayrıca meteorologlarca derlenen bu yazıda şiddetli ve büyük taneli dolunun nedeni; sıcak hava ile -60 derecelik bu bulut kütlesinin çarpışması olarak değerlendirildi.

İstanbul'dan -60 Derecelik bulut geçti

İSTANBUL'DA HAVA NEDEN KARARDI?

İstanbul semalarında bulut kütlesinin kalınlığı 10 kilometreyi buldu. Açıklamaya göre; Tonlarca su taşıma kapasitesine sahip bu kalın bulut kütlesi güneş ışınlarının yer yüzüne geçmesini engel oldu. Bu sebepten dolayı İstanbullular gündüz vakti adeta geceyi yaşadı. Bu denli kalın -60 derecelik bulut kütlesinin sıcak havayla çarpışmasıyla birlikte İstanbul’da “downburst” olarak adlandırılan meteorolojik hadise gerçekleşti.

İstanbul'dan -60 Derecelik bulut geçti

DOWNBURST NEDİR?

“Downburst” kısacası aşağı patlama demektir. Bu meteorolojik hadise şiddetli yağmur, dolu, yıldırım, şimşek vakıaları oluşturabilen, normal şartların tersine aşağı yöne doğru ivme alan ve yerde yanlara saçılan çok kuvvetli hava hareketidir. Çok sıcak hava kütlesiyle çok soğuk hava kütlesinin çarpışması neticesinde meydana gelmektedir. “Downburst” olarak adlandırılan bu meteorolojik hadise, kasırga boyutunda hasarlar doğurabilmektedir.

“Downburst” hadisesinde, hızla yere çöken hava yere çarpmasıyla birlikte daha fazla gidemeyeceği için aynı hızla yanlara doğru yön alır. İstanbul’da yaşanan hadise bu şekildeydi. Yer seviyesinde gerçekleşen şiddetli yatay rüzgarlarla büyük dolu tanelerini adeta bir mermi gibi insanlara, araçlara, evlere savurdu. Çengelköy’de 176 yaşında 6 metre boyunda 126 cm çapındaki çınar ağacı yerinden söküldü.

İstanbul'dan -60 Derecelik bulut geçti

-60 DERECELİK BULUT ÇARPIŞTI

İstanbul’da meteorolojik açıdan tarihi bir gün yaşandı. -60 derecelik, 10 km kalınlığındaki soğuk hava kütlesi ile sıcak hava kütlesi İstanbul’un merkezinde çarpıştı. Bu sert çarpışma sonucunda başta büyük taneli dolu olmak üzere çok kuvvetli meteorolojik hadiseler gerçekleşti.

İşte -60 derecelik bulut kütlesinin hareket ettiği güzergahlar:

İstanbul'dan -60 Derecelik bulut geçti

BU HADİSE BU YAZ TEKRAR YAŞANABİLİR

Öte yandan açıklamada dün yaşananların bu yaz tekrar yaşanması sürpriz olmayacak. Deniz suyu sıcaklıklarının normallerin üzerinde seyretmesi bu tarz hava olaylarını tetikliyor. Sert sıcak hava ve sert soğuk hava kütlelerin çarpışması hadisesinin bu yaz mevsiminde tekrar görülmesi bekleniyor. Hava Forum'un uzun vade risk tahminlerine göre; 10-12 Ağustos civarında batı bölgelerde bu tür hadiseler tekrar görülebilir.

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