İstanbul'dan ABD savaş gemisi geçti

Mount Whitney isimli savaş gemisinin arkasında bir de helikopter vardı. ABD'ye ait savaş gemisinin yan bölümlerinde nöbet tutan askerlerin ağır silahlarla donatılmış olması dikkat geçti.





SAHİL GÜVENLİK EŞLİK ETTİ

Dün de Amerika Birleşik Devletleri (ABD) donanmasına ait 78 Borda numaralı 'USS Porter' isimli güdümlü füze derstroyeri saat 16.30'da Marmara'dan İstanbul Boğazı'na girerek Karadeniz'e açılmıştı. Bugün Boğaz'dan geçen Savaş gemisine sahil güvenlik botları da eşlik etti. ABD savaş gemisinin geçişi sırasında çok sayıda askerin güvertede olduğu gözlendi.

Dün de Amerika Birleşik Devletleri (ABD) donanmasına ait 78 Borda numaralı 'USS Porter' isimli güdümlü füze derstroyeri saat 16.30'da Marmara'dan İstanbul Boğazı'na girerek Karadeniz'e açılmıştı.