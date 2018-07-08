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İstanbul'dan ABD savaş gemisi geçti

ABD donanmasına ait bir savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Gemideki askerlerin ağır silahlarla nöbet tuttuğu gözlendi.

Haber Merkezi | 08.07.2018 - 01:33..
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İstanbul'dan ABD savaş gemisi geçti

Mount Whitney isimli savaş gemisinin arkasında bir de helikopter vardı. ABD'ye ait savaş gemisinin yan bölümlerinde nöbet tutan askerlerin ağır silahlarla donatılmış olması dikkat geçti.

İstanbul'dan ABD savaş gemisi geçti

SAHİL GÜVENLİK EŞLİK ETTİ

Dün de Amerika Birleşik Devletleri (ABD) donanmasına ait 78 Borda numaralı 'USS Porter' isimli güdümlü füze derstroyeri saat 16.30'da Marmara'dan İstanbul Boğazı'na girerek Karadeniz'e açılmıştı.

Bugün Boğaz'dan geçen Savaş gemisine sahil güvenlik botları da eşlik etti. ABD savaş gemisinin geçişi sırasında çok sayıda askerin güvertede olduğu gözlendi.

Dün de Amerika Birleşik Devletleri (ABD) donanmasına ait 78 Borda numaralı 'USS Porter' isimli güdümlü füze derstroyeri saat 16.30'da Marmara'dan İstanbul Boğazı'na girerek Karadeniz'e açılmıştı.

İstanbul'dan ABD savaş gemisi geçti

İstanbul'dan ABD savaş gemisi geçti

İstanbul'dan ABD savaş gemisi geçti

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İstanbul'dan ABD savaş gemisi geçti

İstanbul'dan ABD savaş gemisi geçti

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