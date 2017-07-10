İstanbul'dan çaldığı otomobille Samsun'da yakalandı

İstanbul'da oturan 34 yaşındaki Sedat Çalköy, 34 JA 6820 plakalı otomobilini temizletmek için Küçükçekmece Cennet Mahallesi Turgutreis Caddesi'nde bulunan bir oto kuaförüne bırakıp ayrıldı.

SAMSUN'A GİRİŞ YAPTIĞI GÖRÜLDÜ

İddiaya göre İşyerinde çalışan Erhan Ş. otomobili çalıp Samsun'daki arkadaşlarının yanına geldi. Otomobili çalınan sürücü ise polise giderek şikayetçi oldu. Çalıntı aracın plakası tüm illerdeki emniyet müdürlüklerine gönderildi.

KOVALAMACANIN ARDINDAN YAKALANDI

Aracın Samsun'a giriş yaptığını belirleyen polis, Atakum ilçesinde kısa bir kovalamacanın ardından şüpheliyi çaldığı araçla gezerken yakalayıp gözaltına aldı.

GEZMEK İÇİN ÇALDIĞINI SÖYLEDİ

Polise ifade veren şüpheli, otomobili gezmek için aldığını söyledi. Polisteki işlemleri tamamlanarak bugün adliyeye sevk edilen Erhan Ş. savcılık ifadesi sonrası çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol altında tutulmak kaydıyla serbest bırakıldı.