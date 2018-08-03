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İstanbul'dan çalınan cip, Afyonkarahisar'da bulundu

Haziran ayında aracını satmak isteyen Serhan Şahin'le irtibata geçen R.B aracı görmek için sanayi sitesine geldi. Aracı çalan kişi 2 ay sonra araçla birlikte Afyonkarahisar'da yakalandı.

DHA | 03.08.2018 - 17:06..
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İstanbul'da, haziran ayında çalındığı belirlenen cip, Afyonkarahisar'da park halinde bulundu. İstanbul'da oturan Serhan Şahin, cipini satmak için internet ortamından ilan verdi.

ARKADAŞLARINDAN YARDIM İSTEDİ

Geçen haziran ayında Serhan Şahin'le irtibata geçen R.B., aracı satın almak istediğini belirtti. İstanbul Göztepe'de araç sahibiyle buluşan R.B., aracı beğendiğini, sanayi sitesinde kontrol ettirmek istediğini söyledi. Sanayi sitesinde Serhan Şahin indiği sırada R.B. aracı alarak kaçtı. Polise şikayette bulunan Şahin, aracının çalındığını internet üzerinden de paylaştı, galerici arkadaşlarından da yardım istedi.

İstanbul'dan çalınan cip, Afyonkarahisar'da bulundu VİDEO

ARACIN GERÇEK PLAKASI BAGAJDA BULUNDU

Afyonkarahisar'da galericilik yapan arkadaşı, dün Serhan Şahin'i arayarak aracı kent merkezinde gördüğünü haber verdi. Afyonkarahisar'a gelen Serhan Şahin ve yakınları, cipi plaka takılı halde Dumlupınar Mahallesi Murat Çelebi Caddesi'nde park halinde buldu. Haber verilmesi üzerine gelen polis ekipleri motor şasi numarasından aracın Serdar Şahin'e ait araç olduğunu belirledi. Aracın gerçek plakaları ise bagajda bulundu.

Polis, yaptığı araştırma sonunda yerini belirlediği R.B'yi gözaltına aldı. R.B.'nin oto hırsızlığından çok sayıda sabıka kaydı olduğu belirlendi. R.B'nin 4 Mayıs 2017 tarihinde ise çalıntı araçla kaçmaya çalıştığı, polisin 'dur' ihtarına uymadığı, kovalamacanın ardından vurularak yaralı halde yakalandığı tespit edildi.

ARAÇ SAHİBİ OLAYI ANLATTI

Aracını bulduğu için büyük sevinç yaşayan Serhan Şahin, R.B.'nin cipi servise göstermek bahanesiyle sanayiye götürdüğünü söyledi. Şahin, indiği sırada R.B.'nin aracı alarak kaçtığını kaydetti.

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