İstanbul'dan gelen yolcu treninden 57 kaçak çıktı

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Kadın amigo 30 yıldır Hatayspor için tribünlerde

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Fatih Terim: Dünya kadar büyük hayalim var

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Aleyna Tilki ağladı annesi isyan etti

1 Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 8 ölü 28 yaralı Refüjdeki su kanalına devrilen yolcu otobüsündeki 8 kişi hayatını kaybederken, 28 kişi de yaralandı.

2 Beren Saat orangutanlar için 11 bin imza topladı Orangutanları korumak için mücadele veren Beren Saat Greenpeace'in kampanyası için topladığı imzayla Oscarlı Emma Thompson'ın ardından dünya ikincisi oldu.

3 Terörist Yusuf Nazik itiraflarda bulunuyor Lazkiye'den paketlenip getirilen Yusuf Nazik sorguda çok kritik isimlerle ilgili bilgiler veriyor.

4 Öğretmen katilleri, kanlı kıyafetlerle bara gitmiş Antalya'da, ilkokul öğretmeni Ahmet Kahraman'ı boğarak öldürmekten yargılanan tutuklu 2 sanık şok edici itiraflarda bulundu.

5 Bülent Ersoy: Türkiye'de Versace ilk ben giydim Bülent Ersoy, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile 'ilklerin kadını' olduğunu söyledi.

6 Emina Jahovic'den Mustafa Sandal açıklaması Emina Jahovic, maddi sıkıntılar çektiği için elindeki değerli saatleri satmaya başladığı iddia edilen eski eşi Mustafa Sandal ile ilgili konuştu.